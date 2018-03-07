14:37 07 марта 2018 11

Телеведущий специально для этого завел аккаунты в соцсетях Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев презентовал фильм «Миропорядок-2018», посвященный президенту России. Ссылку на киноленту он разместил во всех своих аккаунтах в соцсетях.

В основе полуторачасового фильма — серия интервью телеведущего с Владимиром Путиным. По словам Соловьева, работа над картиной заняла у него около года. «Честный, прямой разговор. Захватывающий. Смотрите!» — писал он в Twitter.

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых Владимир Жириновский (ЛДПР), самовыдвиженец Владимир Путин, Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия Роста»), Павел Грудинин (КПРФ), Григорий Явлинский («Яблоко»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») и Ксения Собчак («Гражданская инициатива»).