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21 марта 2018
Главные новости Москвы
22:00  21 марта 2018 0

На заброшенном складе нашли 1,5 тонны человеческих останков. ВИДЕО

Медицинские отходы и биоматериалы были свалены в кучуФото: скрин видео ТСН на YouTube

На территории промышленной зоны Запорожья на Украине нашли заброшенный склад с разлагающимися человеческими останками и медицинскими отходами. К свалке в ангаре местных жителей привел распространившийся в связи с потеплением трупный запах, передают украинские СМИ.

Человеческий биоматериал вместе с использованными бинтами, ампулами, шприцами и образцами анализов на протяжении несколько месяцев находились на складе с выбитыми окнами. Предполагается, что найденные медицинские отходы были вывезены из туберкулезных диспансеров и больниц, работающих с возбудителями этой инфекционной болезни, сообщает телеканал 360. Местные жители опасаются начала эпидемии с приходом весны, так как животные могут разнести по окрестностям останки, которые заразят почву и реки.

Склад использовался «Муниципальной экологической компанией», которая вывозит отходы из больниц и утилизирует их, вместо собственного помещения, на которое был наложен арест, пишет Nation News. Однако после обнародования данной информации региональный суд снял арест и обязал ответственную компанию в ближайшее время утилизировать человеческие останки и медицинские отходы.

Ранее «URA.RU» сообщало, что под Хабаровском обнаружили целый пакет с человеческими конечностями. До сих пор не удалось установить принадлежность отрезанных кистей, а также почему они оказались в реке.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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