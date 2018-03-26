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26 марта 2018
25 марта 2018
01:58  26 марта 2018 0

Британские власти посоветовали бизнесменам отказаться от алкоголя и любовных связей в России

Клипарт. Медицина., любовь, презерватив, противозачаточное, предохранение, безопасный секс
Алкоголь и любовные связи в России якобы делают британских бизнесменов уязвимыми перед шпионажемФото: Александр Елизаров © URA.RU

Британские власти подготовили для бизнесменов специальную брошюру, в которой сотрудникам крупных компаний во время поездок в Россию и Китай не советуют употреблять алкоголь и заводить любовные отношения.

Центр по защите национальной инфраструктуры (CPNI) разработал список рекомендаций под названием Smart Traveller. В нем рассказывается, что чрезмерное употребление алкогольных напитков, азартные игры, любовные связи, а также онлайн-знакомства могут сделать людей уязвимыми перед шпионажем, который нанесет ущерб Великобритании, пишет Life.

Брошюру раздали бизнесменам, которые работают с иностранными партнерами — Россией и Китаем. Центр рекомендует сотрудникам компаний не выглядеть потерянным, не появляться на съемочных площадках или протестных акциях, а также менять свой распорядок дня. Также им предложили не подключаться к открытым сетям Wi-Fi, отключить геолокацию на мобильных устройствах и удалять ненужные приложения. По возвращению на родину британцам советуют поменять пароли во всех аккаунтах в интернете и гаджетах.

Александр Черноскутов
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