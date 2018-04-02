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03 апреля 2018
02 апреля 2018
Главные новости Москвы
23:58  02 апреля 2018 0

В центре Еревана прогремел взрыв. Среди пострадавших — россияне. ФОТО, ВИДЕО

Село Амвросиевка. Последствия обстрела
Версия о теракте пока не рассматриваетсяФото: Карина Ванеш © URA.RU

В одном из фастфуд-ресторанов Еревана вечером, 2 апреля, прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали 9 человек, в том числе — трое россиян.

Известно, что взрыв произошел на Северном проспекте Еревана в ресторане быстрого питания «Бургер кинг». По данным МЧС, причиной инцидента мог стать взрыв кислородного баллона. «В общей сложности пострадало девять человек, все они госпитализированы, среди пострадавших есть дети и подростки от шести до 16 лет, жизни девочки восьми лет угрожает опасность», — цитирует подполковника МЧС Армении Тиграна Восканяна «Интерфакс».

По данным агентства, среди пострадавших трое граждан РФ. Также известно, что среди госпитализированных есть граждане Ирана. На месте взрыва работают следователи.

Сергей Макеев
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