В США вынесли первый приговор по делу «российского вмешательства в выборы»‍

22:32 03 апреля 2018 0

Юриста осудили на месяц тюрьмы Фото: johnshinkle, Instagram

Федеральный суд США в Вашингтоне вынес первый приговор по делу о «вмешательстве в американские выборы». Суд приговорил адвоката Алекса ван дер Зваана к тридцати дням тюремного заключения.

Ван дер Зваан получил срок и за дачу заведомо ложных показаний по делу о «вмешательстве РФ» в президентские выборы в США, которые проходили в 2016 году. Это следует из решения суда и предъявленных спецпрокурором Робертом Мюллером обвинений, передает агентство Nation News. Также суд обязал юриста выплатить штраф, размер которого составляет 20 тысяч долларов.

Ранее Вашингтон обвинил Россию в причастности к вмешательству в президентские выборы США. Не так давно расследование этого дела формально завершилось: комитет по разведке в Палате представителей Конгресса Штатов опубликовал доклад, согласно которому американская сторона не нашла доказательств вмешательства. «URA.RU» сообщало, что в Госдепе Россию назвали «чудовищем с щупальцами», в том числе за якобы имевшее место вмешательство в выборы 2016 года.