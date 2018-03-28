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28 марта 2018
27 марта 2018
09:05  28 марта 2018 0

В Госдепе назвали Россию «чудовищем из морских глубин»

Россию посчитали чудовищем с щупальцамиФото: PxHere
новость из сюжета:
Дипломатический скандал: обострение отношений России и США
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Госдепартамент США сравнил Россию с монстром из морских глубин. В ответ на это посольство РФ в Штатах уличило американское ведомство в копировании методов нацистской пропаганды, соответствующий пост дипмиссия разместила в Twitter.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что «Россия — чудовище из морских глубин», у нее «длинные руки» и «много щупалец». В ответ российское посольство разместило в соцсети коллаж из заявления представителя Госдепа и антибольшевистского плаката времен нацистской Германии 1930-х годов. На картинке изображен паук с черепом вместо головы и в шлеме красноармейца, который сидит на земном шаре. Коллаж российская сторона дополнила подписью: «Сегодня мы стали свидетелями „Большого антибольшевистского шоу“ в исполнении официального представителя Госдепартамента».

Ранее Вашингтон обвинил Россию в причастности ко вмешательству в президентские выборы США. Не так давно расследование этого дела формально завершилось, писало «Федеральное агентство новостей». Комитет по разведке в Палате представителей Конгресса Штатов опубликовал доклад, согласно которому американская сторона не нашла доказательств вмешательства. По информации «Национальной службы новостей», конгрессмены-республиканцы согласились с выводами доклада, а демократы — нет, заявив, что продолжат собственное расследование.

Ксения Томашова
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