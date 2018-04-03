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04 апреля 2018
03 апреля 2018
23:46  03 апреля 2018 1

Трамп заявил о своем максимально жестком отношении к России

Днем ранее стало известно, о возможной встрече президентов в ВашингтонеФото: официальный сайт президента России

Президент США Дональд Трамп заявил о своем жестком отношении к России. При этом американский лидер считает, что установить конструктивный диалог с Кремлем было бы совсем неплохо.

По словам главы Белого дома, с этим согласны все, кроме «глупых людей». «Никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… — приводит RT слова американского лидера, произнесенные на встрече с главами стран Прибалктики. — Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо».

Как следует из заявления Трампа, доказательством жесткой позиции США является факт экспорта американских нефти и газа, чего «Россия не хочет», передает РИА «Новости». Отметим, днем ранее американский лидер заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Белом доме, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Евгений Александров
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