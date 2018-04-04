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04 апреля 2018
12:32  04 апреля 2018 0

Экс-представитель Грудинина на выборах получил миллионный госконтракт

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, шевченко максим
Максиму Шевченко принадлежит «Кавказская медиагруппа»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания известного журналиста Максима Шевченко, выступавшего в роли доверенного лица экс-кандидата от КПРФ Павла Грудинина на президентских выборах, получила миллионный госконтракт. Подконтрольная ему медиаструктура выиграла конкурс на освещение работы «Корпорации по развитию Северного Кавказа» (КРСК).

Максим Шевченко и его брат Михаил являются совладельцами «Кавказской медиагруппы» (50% и 40% соответственно), пишет портал Life.ru. Эта компания в качестве единственного участника конкурса в 2017 году стала обладателем госконтракта на 1,5 млн рублей от «КРСК», которая полностью находится в федеральной собственности. По данным портала госзакупок, компания Шевченко должна освещать работу корпорации, которая направлена на улучшение инвестиционного климата в регионе.

Интересно, что после заключения госконтракта подконтрольный структуре Шевченко интернет-ресурс «Кавказская политика» смягчил и фактически кардинально изменил свой тон по отношению к «КРСК». Теперь речь идет об «эксклюзивных» комментариях со стороны корпорации, а не о критике в ее адрес.

Несмотря на сотрудничество с «Корпорацией по развитию Северного Кавказа», компания Максима Шевченко попала в черный список Федеральной налоговой службы. «Кавказскую медиагруппу» после проверки внесли в Единый государственный реестр юридических лиц о недостоверности сведений о юридическом лице. Это не позволит учредителю или руководителю юрлица в будущем стать участником или руководителем других организаций. А в соответствии с законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» медиагруппу могут и вовсе ликвидировать.

Дарья Корчак
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