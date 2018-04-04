Жительница Ярославля пойдет под суд за секс в присутствии ребенка

23:50 04 апреля 2018 1

Парочка предавалась любовным утехам под плач дочери Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Ярославле завершено расследование резонансного уголовного дела о публичной демонстрации порнографических материалов в сети Интернет. Как сообщается, перед судом предстанет 23-летняя местная жительница, которая транслировала в сеть секс со своим сожителем. Пикантность ситуации добавляло то, что парочка нисколько не смущалась присутствием трехлетней дочери, которая была крайне напугана происходящим и плакала.

Как было установлено в ходе следствия, сожитель обвиняемой — инвалид второй группы — не знал о том, что его возлюбленная решилась на прямое включение. Та же, установив в свой смартфон приложение VKLive, продемонстрировала всем желающим кадры, которые эксперты впоследствии признали порнографическими.

По информации СМИ, Яна и Николай — местные знаменитости, известные как алкоголики. Инцидент, о котором идет речь, произошел в феврале этого года. То, что произошло, иначе как «пьяной выходкой» назвать невозможно: парочка разделась догола, и занялась сексом. Как сообщает «5 канал», трехлетняя дочь «героев» сперва в кадре отсутствовала, по видимому играя в комнате, однако в процессе происходящего вышла на кухню и стала свидетельницей порнопоказа. Родители же, вместо того, чтобы успокоить испуганного ребенка и прервать свои развлечения, продолжили акт.

«Дочь обвиняемой и ее сожителя была незамедлительно изъята из семьи соответствующими социальными службами и на некоторое время помещена в специализированное социально-реабилитационное учреждение. Сейчас ребенок возвращен родителям, — сообщило управление СКР по Ярославской области. — С целью дальнейшего контроля семья поставлена на учет органами профилактики».

Отметим, что в соответствии с частью 3 статьи 242 УК РФ мамаше-эксгибиционистке грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.