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06 апреля 2018
18:30  06 апреля 2018 4

Медведь сломал забор, пытаясь проникнуть в Россию из Латвии. ВИДЕО

Открытая лицензия от 09.10.2017. Медведи, медведь, хищник, бурый медведь, дикий зверь
Зверь сорвал ограждение и гулял по охраняемой территорииФото: pixabay.com

Медведь, который пытался проникнуть в РФ, сломал забор на российско-латвийской границе. Гуляющего по территории блокпоста зверя сняли на видео.

Сотрудники Государственной пограничной службы Латвии сообщили, что во время обхода территории пограничники обнаружили, что на нескольких столбах были сорваны скобы, удерживающие заграждение. На месте происшествия нашли следы, «которые свидетельствовали о том, что виновником повреждений был медведь, которому забор, очевидно, мешал пересечь латвийско-российскую границу», — цитирует RT сообщение заграничного ведомства.

Семен Гринберг
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