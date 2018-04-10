Украина введет санкции против российских олигархов вслед за США

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что вслед за новым санкционным списком Минфина США, Киев также введет свои санкции против российских бизнесменов. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.
«Несколько дней назад я дал поручение Службе безопасности, Кабинету министров и Совету национальной безопасности подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО», — цитирует RNS Порошенко. По его словам, украинские санкции будут максимально синхронизированы с решением американского правительства.
В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц, пишет Nation News. Причиной стала «ситуация на Украине». В американском списке числятся имена Алексея Миллера, Олега Дерипаски, Андрея Костина, Виктора Вексельберга и других. Ранее на сайте украинского кабмина был опубликован план презентации «обновления страны», напоминает ИА FlashNord. В документе значилось, что Киев намеревается построить укрепленный рубеж на протяжении всей границы между Украиной и Россией за шесть месяцев.