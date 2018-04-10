{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,37
Динамика за 2 недели
Евро 76,85
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
10 апреля 2018
16:48  10 апреля 2018 0

Украина введет санкции против российских олигархов вслед за США

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, порошенко петр, порошенко марина
О новых санкциях заявил Петр ПорошенкоФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что вслед за новым санкционным списком Минфина США, Киев также введет свои санкции против российских бизнесменов. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине.

«Несколько дней назад я дал поручение Службе безопасности, Кабинету министров и Совету национальной безопасности подготовить соответствующий проект решения, который в ближайшие дни будет вынесен на заседание СНБО», — цитирует RNS Порошенко. По его словам, украинские санкции будут максимально синхронизированы с решением американского правительства.

В пятницу, 6 апреля, США ввели санкции против 24 российских физических и 14 юридических лиц, пишет Nation News. Причиной стала «ситуация на Украине». В американском списке числятся имена Алексея Миллера, Олега Дерипаски, Андрея Костина, Виктора Вексельберга и других. Ранее на сайте украинского кабмина был опубликован план презентации «обновления страны», напоминает ИА FlashNord. В документе значилось, что Киев намеревается построить укрепленный рубеж на протяжении всей границы между Украиной и Россией за шесть месяцев.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров