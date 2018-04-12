Россияне уверены в существовании олигархов в стране

Абсолютное большинство россиян не сомневаются в наличии олигархов в России, показал опрос ВЦИОМ. Социологи также выяснили, как граждане относятся к этой категории общества.
В том, что в России есть олигархи, уверены 94% опрошенных, пишет RT со ссылкой на результаты исследования. Чаще всего под этим термином россияне подразумевают людей с большим состоянием. «Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%)», — говорится в опросе. Результаты деятельности олигархов в большей степени оцениваются негативно — 44% россиян считают, что от них больше вреда, чем пользы. Самыми известными из олигархов оказались Роман Абрамович (его назвали 15%), Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%).
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. «Фразу „российские олигархи“ считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи», — сказал он. С этим мнением согласился экономист Денис Ракша. «Все крупные бизнесмены, которых мы по инерции называем олигархами, практически на 100 процентов подотчетны государству», — приводит его слова сайт «Подмосковье сегодня».