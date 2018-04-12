{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Белый дом, ожидая отставки, завис в «Одноклассниках». Дворкович собрал вещи. Уралец перевелся в правительство РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,07
Динамика за 2 недели
Евро 76,76
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
12 апреля 2018
16:22  12 апреля 2018 0

Россияне уверены в существовании олигархов в стране

Роман Абрамович оказался самым известным олигархом, показал опросФото: flickr.com

Абсолютное большинство россиян не сомневаются в наличии олигархов в России, показал опрос ВЦИОМ. Социологи также выяснили, как граждане относятся к этой категории общества.

В том, что в России есть олигархи, уверены 94% опрошенных, пишет RT со ссылкой на результаты исследования. Чаще всего под этим термином россияне подразумевают людей с большим состоянием. «Вместе с тем число отрицательных высказываний превышает позитивные характеристики, и основная претензия к олигархам — незаконные способы обогащения (20%)», — говорится в опросе. Результаты деятельности олигархов в большей степени оцениваются негативно — 44% россиян считают, что от них больше вреда, чем пользы. Самыми известными из олигархов оказались Роман Абрамович (его назвали 15%), Олег Дерипаска (8%) и Михаил Прохоров (7%).

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в России нет олигархов. «Фразу „российские олигархи“ считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи», — сказал он. С этим мнением согласился экономист Денис Ракша. «Все крупные бизнесмены, которых мы по инерции называем олигархами, практически на 100 процентов подотчетны государству», — приводит его слова сайт «Подмосковье сегодня».

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров