20:20 12 апреля 2018 0

Депутат отреагировала на желание Порошенко покинуть СНГ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская отреагировала на заявление президента Украины Петра Порошенко о выходе его страны из СНГ. По ее мнению, это решение противоречит интересам простых украинцев.

«Ничего неожиданного в заявлении Порошенко о выходе из СНГ нет. Этой темой украинское руководство активно спекулирует еще с марта 2014 года, тогда о решении выйти из СНГ сообщал спикер Рады — комендант майдана Андрей Парубий. Следует сказать о главном: гнусное желание властей расходится с мнением людей. И об этом известно и Раде, и президенту», — цитирует заявление депутата «Федеральное агентство новостей».

Как отмечает парламентарий, в 2016 году в Украине проходили соцопросы и тогда большинство высказалось за сохранение членства в СНГ. Таким образом, по мнению Поклонской, можно считать, что украинские власти своим решением действуют в полном противоречии с мнением населения.

Сегодня Петр Порошенко дал своему кабмину поручение подготовить все необходимое для официального выхода страны из СНГ. Для начала он предложил закрыть все соответствующие представительства в Минске, сообщает «Национальная служба новостей».

Кроме того, президент Украины поручил своим подчиненным проверить все нормативные акты, принятые страной в период нахождения в СНГ. В первую очередь, на предмет того, насколько они соответствуют национальным интересам, уточняет агентство Nation News.