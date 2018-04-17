В России хотят уравнять пособия по безработице с прожиточным минимумом

15:55 17 апреля 2018 0

Пособия безработным предполагается платить не больше года Фото: depositphotos.com © URA.RU

В Министерстве труда и социальной защиты РФ предложили повысить размер пособия по безработице до прожиточного минимума (11 тыс. 63 рубля в месяц — прим. ред.). При этом продолжительность таких выплат могут ограничить.

В Минтруда пояснили, что с изменением величины пособия по безработице предполагается изменить и условия его получения. Так, россиян могут освободить от обязанности предоставлять справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы. Кроме того, период таких выплат могут ограничить до одного года для того, чтобы побудить безработных активнее искать новое место заработка, пишет «Национальная служба новостей».

Согласно новой инициативе, в число людей, испытывающих сложности с поиском работы, могут также включить выпускников учебных заведений в возрасте до 25 лет. Ранее в Минтруда сообщали, что размер пособий по безработице будет увеличен с 1 января 2019 года. Величина выплат безработным не повышалась с 2009 года.