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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
21:00  20 апреля 2018 0

Вор-громила обчистил барбершоп и разбил витрину магазина бутылкой пива. ФОТО

Налетчик засветился на нескольких камерах наблюденияФото: «ВКонтакте»

Полиция подмосковного Раменского разыскивает ночного вора. За несколько часов на Северном шоссе злоумышленник ограбил барбершоп и магазин мужской одежды и разбил припаркованную машину.

Одним из первых пунктов ночного «рейда» преступника стал барбершоп. Вор разбил стекло и пробрался внутрь около полуночи. Он украл ноутбук, плазменный телевизор и кофемашину. «Сигнализацию не устанавливали. Не ожидали, что так будет, раньше работали за рубежом и привыкли доверять людям», — рассказал сайту «Подмосковье сегодня» администратор барбершопа Дмитрий Малышев.

Следом злоумышленник вскрыл припаркованную Skoda Octavia и с корнем вырвал регистратор. Также он пытался пробраться в расположенный неподалеку магазин мужской одежды, но его спугнула сигнализация. Тем не менее, злоумышленник успел сломать дверь, снять наличники и разбить окно бутылкой пива.

Налетчик засветился на нескольких камерах наблюдения. Сейчас его ищет полиция. Собственники и сотрудники пострадавших магазинов решили воспользоваться помощью интернет-пользователей. Они выложили в Сеть фотографии предполагаемого вора. Пока злоумышленника никто не опознал.

Павел Маркуш
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