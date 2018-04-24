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24 апреля 2018
14:54  24 апреля 2018 0

В Москве скончался экс-руководитель екатеринбургской полиции, награжденный за «Норд-Ост»

Прощание с Яковом Спектором в Свердловском государственном областном Дворце народного творчества. Екатеринбург , гвоздики, цветы
Бывшие коллеги выражают соболезнования родным Александра ФедюнинаФото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший заместитель начальника УМВД России по Екатеринбургу Александр Федюнин скончался в Москве. Свердловская область была его последним местом службы.

«На 48-м году жизни скончался бывший первый заместитель начальника УВМД Екатеринбурга Александр Владимирович Федюнин. Руководство и личный состав екатеринбургского гарнизона приносит родным и близким соболезнования. Его отличали профессионализм и преданность своему делу», — сообщили «URA.RU» в пресс-группе городской полиции.

Александр Федюнин работал в УМВД Екатеринбурга с июня 2011-го по октябрь 2012 года, после чего вышел на пенсию по выслуге лет и вернулся в Москву. В органах внутренних дел он служил с 1994 года, начинал с должности оперуполномоченного. В 1997 году был назначен начальником отдела уголовного розыска РУВД по району Выхино в столице, в 1999 году стал начальником криминальной милиции того же самого райотдела, а в 2002 году возглавил РУВД. Участвовал в спасении заложников на премьере мюзикла «Норд-Ост», за что получил награду и благодарность от мэра столицы Юрия Лужкова.

Игорь Чукреев
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