21:20 24 апреля 2018 0

Ее примеру вскоре последуют и другие звезды Instagram, Алла Пугачева

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева открыла дачный сезон в Подмосковье. Ее примеру вскоре последуют и другие звезды, уверен председатель «Союза дачников Подмосковья» Никита Чаплин.

«Практически все звезды нашей эстрады отмечают весенние праздники на даче. Королева эстрады дала старт, подтянутся и остальные», — цитирует «Подмосковье сегодня» слова Чаплина.

Ранее Пугачева и ее муж Максим Галкин пострадали от московского урагана. На территории их замка в подмосковной деревне Грязи из-за порывов ветра рухнула двухсотлетняя липа, которая смяла кованую ограду и «через дорогу прилегла на соседский забор».