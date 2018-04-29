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29 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:04  29 апреля 2018 0

Американский сенатор заявил о превосходстве России в кибервойне

Хакер, IT (иллюстрации), хакеры, программирование, компьютеры, взлом, системный администратор, айтишник, компьютерные сети, it-технологиии
По словам Уорнера, «Россия выглядит более солидно в области дезинформации»Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сенатор США Марк Уорнер заявил, что Штаты, несмотря на крупные расходы на военные нужды, уступают России в плане освоения киберпространства даже при ее более скромном бюджете на оборону. Он усомнился в качестве закупаемого американцами оборудования.

«Мы недавно одобрили бюджет министерства обороны в объеме 700 млрд долларов, однако меня интересует, действительно ли мы закупаем [оборудование и вооружения] ХХ века», — заметил сенатор. «Бюджет обороны России составляет 68 млрд долларов, и они [россияне] выглядят более солидно в области дезинформации и в киберпространстве», — цитирует Уорнера ТАСС.

По словам сенатора, «правительство США все еще пытается вникнуть в суть технологий 2016 года». Он имел в виду приписываемые Москве попытки вмешательства в ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах 2016 года. По мнению сенатора, противники Вашингтона могут воспользоваться этим отставанием и разработать новые методы оказания влияния на ход промежуточных выборов в этом году и президентских выборов 2020 года в США. Он уверен, что «мы пока действительно к этому не готовы».

Ранее в МИД России назвали обвинения Британии в кибератаках провокационным выпадом, сообщал RT. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обозначила действия Великобритании как «намеренное уклонение от какого бы то ни было диалога с нами по этой теме».

Ольга Кулакова
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