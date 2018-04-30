12:55 30 апреля 2018 0

У Натальи Ежовой четверо детей @natasha_ezova, Instagram

Мать четверных детей, а также владелица детской модельной студии в столице Прикамья Наталья Ежова покорила судей всероссийского конкурса «Миссис и Мисс Россия Земля — 2018». В субботу, 29 апреля, в концертном зале «Мир» в Москве пермячка завоевала срузу две короны.

«Моя самая любимая Наташа Ежова — первая вице-миссис Россия Земля — 2018 и победительница в номинации „Мама года — 2018“. Две короны едут в Пермь!», — написал в «ВКонтакте» супруг Натальи Дмитрий Ежов. Отметим, конкурс «Миссис и Мисс Земля» является одним из известнейших конкурсов красоты в мире наряду с «Мисс Вселенная», «Мисс Мира» и «Мисс Интернешнл», где выбирают победительниц среди замужних и среди незамужних девушек.

В этом году за корону российского этапа состязались более 30 девушек. Главным призом является возможность представить Россию в финале конкурса в Лас-Вегасе. В штат Невада отправятся две победительницы — замужняя и незамужняя красавицы.

В апреле стала известна победительница конкурса «Мисс Россия-2018», сообщает «Русская планета». Корону из белого золота, отделанную бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, а также вознаграждение в размере трех млн рублей и автомобиль получила 18-летняя уроженка Чувашии Юлия Полячихина.