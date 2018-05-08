13:22 08 мая 2018 27

Атака будет мощной Фото: depositphotos.com © URA.RU

США могут уничтожить любой российский город, в том числе Екатеринбург, за 18 секунд. Согласно американскому плану, под ударом находятся все города-миллионники и, если ничего не предпринять, от России не останется и следа, заявил заявил общественник Сергий Алиев.

Алиев уверен: есть способы исправить ситуацию Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Вы знаете, что у США есть план, согласно которому уничтожение России займет всего 18 секунд? Одним ударом будут стерты с лица земли все города-миллионники, в том числе и Екатеринбург, если мы не предпримем меры», — сообщил журналистам Алиев в ходе пресс-конференции, посвященной противостоянию стран НАТО и России.

Чтобы противостоять возможной агрессии Запада, отметил Алиев, необходимо повышать нравственность российского общества и воспитывать молодежь в патриотическом ключе, а также ограничить запрет популярных западных фильмов. «У нас геополитический враг — Запад. А мы показываем в кинотеатрах западные фильмы. Это шизофрения», — отметил Алиев. Ранее общественник снял документальный фильм «Ложь Матильды». В ленте уралец раскритиковал картину «Матильда», где рассказывается об отношениях царя Николая Второго и балерины Матильды Кшесинской.