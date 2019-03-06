Ройзман увидел в запрете хостелов усиление контроля над молодежью

Законопроект о запрете размещения хостелов в жилых домах является способом усилить контроль над передвижением молодежи по стране. Такое мнение высказал экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман.
«Во-первых, думаю, пытаются ограничить неконтролируемое передвижение молодежи по стране, которое сейчас нигде не фиксируется», — сказал Ройзман, чьи слова приводит «Росбалт». Он также высказал мнение, что законопроект о хостелах отражает лоббирование интересов гостиничных сетей. Ройзман также указал на то, что хостелы позволяют молодежи путешествовать по стране без больших затрат. Помимо этого, в них зачастую живут люди, у которых нет жилья. «То есть хостелы несли большую социальную нагрузку», — подчеркнул Ройзман.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, запрещающий размещать в жилых домах гостиницы и хостелы. Поводом для инициативы стали «массовые жалобы» людей, проживающих в таких домах.