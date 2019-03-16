Пермский учитель пригрозил родителям уголовной статьей из-за лишнего веса школьника

Подросток питается в школе выпечкой Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Классный руководитель 13-летнего подростка из Кунгура грозит родителям ребенка статьей о жестоком обращении с детьми из-за лишнего веса подростка. Об этом журналистам рассказала мать школьника.

По словам женщины, школа планирует поставить семью на учет из-за того, что их сын — ученик 7-го класса — не хочет питаться в местной столовой. Обеды в ней обходятся в 450 рублей в неделю, но так как ребенок не ест продукты, которые там подают, родители дают ему деньги на выпечку, чтобы он не ходил голодный. При этом они понимают, что это вредно для здоровья, но и «насильно впихивать в него капусту и морковку» не хотят, пишет портал «В курсе.ру».

13 марта классный руководитель школьника пригласила его мать на беседу и сказала, что подросток «пухнет на глазах», а родители ничего с этим не делают. При этом педагог напомнила женщине об уголовной статье «Жестокое обращение с детьми». «Получается, что мы плохие родители, что не запихиваем через рвоту ребенку овощи всякие», — возмутилась в разговоре с журналистами женщина.

При этом отмечается, что в своем возрасте мальчик весит 90 килограммов, и из-за лишнего веса у него развились заболевания, связанные с сердцем. Родители пытались помочь сыну похудеть, но результата это не принесло. Учитель в конце концов предложила им обратиться к психологу. Тем не менее, в конце встречи мать подписала заявление, в котором указала причину, по которой не решается проблема лишнего веса школьника.