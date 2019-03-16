«Яндекс» тестирует собственную социальную сеть

Алгоритм работы социального сервиса «Яндекс» отличается от других площадок Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Яндекс» начал тестировать собственный социальный сервис «Аура» для поиска единомышленников. Об этом журналистам рассказал представитель компании.

Система будет работать на основе машинного обучения, нейронных сетей и других технологий компании. Основная концепция сецсети — поиск новых интересных людей с похожими увлечениями и окружением, пишет Nation News. Пользователям будут доступны участие в различных сообществах, создание постов и таргетирование их не только среди своих подписчиков, но и среди выбранной аудитории.

Таким образом, лента новостей будет формироваться автоматически, учитывая геолокацию и интересы участника. Каждый из них сможет выбирать, кто увидит его сообщения, включая пол и возраст аудитории. Этап тестирования начался недавно и доступен только ограниченному кругу пользователей через приложение «Яндекс». Стать участником этого процесса можно только через приглашение от участника социального сервиса. Точные сроки завершения тестирования и запуска «Ауры» в компании не называют.