Сенат Казахстана возглавила дочь Назарбаева

Спикером верхней палаты парламента Казахстана стала дочь первого президента страны Нурсулатана Назарбаева Дарига. Выборы нового главы сената прошли 20 марта, сообщает РИА Новости.
За кандидатуру Дариги Назарбаевой единогласно проголосовали 44 депутата. «Дарига Назарбаева избрана председателем сената (верхней палаты) парламента Казахстана», — цитирует агентство вице-спикера палаты Бектаса Бекназарова.
Старшей дочери ушедшего 19 марта в отставку казахстанского лидера 55 лет. В сенате она возглавляет комитет по международным делам, обороне и безопасности, ранее также занимала должности заместителя премьер-министра страны, вице-спикера мажилиса (нижней палаты парламента), руководила парламентской партией фракции партии «Нур Отан», напоминает Интерфакс.
Необходимость избрания нового спикера возникла в связи с тем, что предыдущий глава сената Косым-Жомарт Токаев до апреля 2020 года будет исполнять полномочия президента Казахстана. Решение о его назначении принято после объявления Нурсулатана Назарбаева о своем уходе с поста.