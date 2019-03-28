В WhatsApp появится «черный» режим

Кирилл Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
28 марта 2019 в 13:40
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Мессенджеры, клипарт. Екатеринбург, мессенджер, whatsapp
В мессенджере появятся и другие полезные функцииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В популярном мессенджере WhatsApp появится новый режим и полезная опция. Сейчас разработчики уже тестируют функции, которые скоро появятся в приложении.

«WhatsApp может получить функцию „темного“ режима», — сообщает агентство Nation News. Издание уточняет, что сейчас разработчики уже тестируют работу новой настройки. Этот режим позволит радикально поменять цветовую гамму приложения. Пользователи смогут сделать фон черным, а текст — белым. Это повысит комфорт пользователей во время работы с приложением, например, при слабом освещении.

Новая функция уже появилась в бета-версии WhatsApp 2.19.82 на платформе Android. Дата появления функции в других версиях приложения и на иных операционных системах не уточняется.

Ранее WhatsApp ввел для пользователей новые, жесткие ограничения. Мессенджер запретил пересылать сообщения большому количеству контактов. Теперь это можно сделать только для пятерых собеседников, напоминает «Утро.ру».

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