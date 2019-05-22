Путин обсудил с Макроном и Меркель кризис на Украине и «провальную» политику Порошенко

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Лидеры стран говорили о ситуации на Украине на фоне произошедшей смены власти.
«Обсуждалась ситуация вокруг внутриукраинского кризиса с учетом провальной политики администрации Петра Порошенко и произошедшей смены государственного руководства в Киеве», — сообщила 21 мая пресс-служба Кремля. Также там отметили, что стороны выразили общее мнение о «безальтернативности» минского «Комплекса мер» как основы мирного разрешения ситуации.
Еще российский лидер напомнил собеседникам о приоритетности вступления в силу закона об особом статусе отдельных регионов Луганской и Донецкой областей, разведения сил и средств на линии соприкосновения, а также о налаживании диалога между Киевом и самопровозглашенными республиками.