17 августа 2019

В Хабаровске число подтопленных домов увеличилось почти в десять раз

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Паводок. Челябинская область, потоп, паводок, наводнение, деревянные дома, озеро синеглазово
За стуки число подтопленных домов в Хабаровске выросло почти в 10 разФото: Кондрат Александров © URA.RU

За последние сутки количество подтопленных домов в Хабаровске увеличилось почти в десять раз, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

«В результате прохождения циклона количество подтопленных жилых домов в краевом центре возросло до 37, также под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и 7 земельных участков», — говорится в сообщении. Отмечается, что уровень воды при этом поднялся на 7 см — до 589 см. Ранее в Хабаровске подтопленными были только четыре дома.

Кроме того, по данным экстренных служб, в селе Корсаково-2 Хабаровского района подтоплены 12 домов, и около 190 земельных участков, в других селах этого же района — более 150 участков и 10 придомовых территорий, в городе Бикин — 35 жилых домов и 75 участков.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...