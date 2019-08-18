В Хабаровске число подтопленных домов увеличилось почти в десять раз

За последние сутки количество подтопленных домов в Хабаровске увеличилось почти в десять раз, сообщается на сайте регионального управления МЧС.
«В результате прохождения циклона количество подтопленных жилых домов в краевом центре возросло до 37, также под воздействие дождевых и паводковых вод попали 151 приусадебный участок и 7 земельных участков», — говорится в сообщении. Отмечается, что уровень воды при этом поднялся на 7 см — до 589 см. Ранее в Хабаровске подтопленными были только четыре дома.
Кроме того, по данным экстренных служб, в селе Корсаково-2 Хабаровского района подтоплены 12 домов, и около 190 земельных участков, в других селах этого же района — более 150 участков и 10 придомовых территорий, в городе Бикин — 35 жилых домов и 75 участков.