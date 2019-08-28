Фото президента Казахстана обнаружили в рекламе казино

Фотография президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева появилась в рекламе онлайн-казино. Как сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Уали, снимок был использован незаконно.
«Хочу официально заявить, что глава государства не имеет никакого отношения к этой рекламе, а его фотографии использованы незаконно», — написал Уали на своей странице в Facebook. Пресс-секретарь также сообщил, что об инциденте он узнал от представителей СМИ: «Это фейковая недобросовестная реклама».
Уали подчеркнул, что подобные случаи «наносят серьезный ущерб репутации» и вводят в заблуждение пользователей соцсетей, передает RT. Вопрос об ответственности, которую понесут рекламодатели, будет решен после того, как личности нарушителей будут установлены. Пресс-секретарь также призвал соцсети более ответственно подходить к размещению коммерческих публикаций и отслеживать незаконное использование снимков людей.
Токаев был назначен на пост президента Казахстана весной, сменив на этом посту Нурсултана Назарбаева, уточняет агентство Nation News. До этого он был председателем Сената парламента Казахстана.