В поисках Путина уралец пытался прорваться в Спасскую башню Фото: Антон Белицкий © URA.RU

В Москве сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) задержали жителя Сухого Лога (Свердловская область) Сергея Рябцева, который пытался прорваться к президенту России Владимиру Путину. Об этом «URA.RU» сообщила Наталья Крылова, помощник депутата Законодательного собрания Свердловской области.

Крылова не знает, где задержанный сейчас, так как полиция обычно забирает нарушителей в ОВД Китай-город, а в данном случае работала ФСО. «Я видела только со стороны, он ходил по всему Александровскому саду с плакатом, потом пошел на Красную площадь, пытался прорваться в Спасскую башню, чтобы ему дали Путина. Потом устроил одиночный пикет на Красной площади. Но там его не смогли задержать, так как в мавзолей Ленина приехала большая китайская делегация. Он прикрылся китайцами, при иностранцах не стали его трогать. Потом пошел снова в Александровский сад, стучал каской дверь в кремлевской стене, куда уходят военные-часовые, и тогда его забрали», — рассказала «URA.RU» Наталья Крылова.

Телефон Рябцева не отвечает, оперативно узнать его местонахождение редакции не удалось. Известно, что он приехал в Москву с плакатом выступать против сухоложского предприятия «ФОРЭС», которое, по его мнению, отравляет экологию.