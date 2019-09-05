Украинская мова является искусственным языком, полагает дипломат Фото: Официальный сайт президента Украины

Украинский язык является выдуманным, а государственность этой страны — несуществующей. Такое мнение высказал бывший посол Израиля в Киеве Цви Маген.

«Украине — нынешней, новой — пришлось из ничего создавать государство. У Украины не было государства. У Украины не было государственности, ее пришлось выдумывать, как и язык», — заявил израильский дипломат в эфире телеканала «ИТОН ТВ». По словам Магена, никакой Украины (и украинской мовы) до 1991 года попросту не существовало.

Более того, он подчеркнул, что независимость страны нельзя просто обеспечить простым принятием акта о независимости страны. Еще долгое время после этого Украине приходилось доказывать свое право на самостоятельность, утверждает дипломат. Маген уверен, что ситуация была бы совсем иной, если бы Украина имела других соседей. С теми же странами, с которыми государство граничит сейчас, Украине «не повезло», полагает экс-посол Израиля в Киеве. Тем не менее, даже в таких условиях Маген видит у украинской «незалежности» «некий потенциал».

Цви Маген был послом Израиля на Украине и по совместительству в Молдавии с 1993-го по 1998 год, отмечает агентство Nation News. В 1999 году он работал в дипмиссии в России.