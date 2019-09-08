Трамп отменил мирные переговоры с Афганистаном

Дональд Трамп отказался от диалога на фоне теракта в Кабуле Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп отказался от запланированной встречи с главой Афганистана Ашрафом Гани и лидерами радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ). Причиной стал теракт в Кабуле, в котором погиб один американский солдат и десять гражданских.

«Я немедленно отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — сообщил Трамп в своем блоге в Twitter. Президент уточнил, что Гани и руководители талибов прибыли в Вашингтон еще в субботу, встреча была запланирована на следующий день. Однако после того, как «Талибан» взял на себя ответственность за атаку в Кабуле, американский лидер отказался встречаться с гостями.

Взрыв заминированного автомобиля, в результате которого погибли 12 человек, произошел в столице Афганистана утром 5 сентября. Среди жертв теракта оказались два солдата НАТО: один из США, другой — из Румынии.

Это не первый случай подрыва автомобиля террористами в Кабуле за последний месяц. 7 августа в результате такого же происшествия пострадали не менее 95 человек, напоминает «Ридус». Организаторы теракта хотели совершить атаку на полицейский участок.