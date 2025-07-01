Лишится главного: адвокат Жорин объяснил, чем грозит Дудю* объявление в розыск

Журналист Юрий Дудь (признан Минюстом иностранным агентом в РФ) рискует столкнуться с серьезными проблемами, даже если он не собирается в ближайшее время возвращаться в Россию. Причина — заведенное на него уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранных агентов, а также возможное объявление в розыск. Над последним вопросом сейчас работает Следственный комитет. Адвокат Сергей Жорин в беседе с URA.RU рассказал, что может ждать журналиста.
«Даже если у человека нет активов в России и он не собирается возвращаться в Россию в ближайшее время, объявление в международный розыск является, мягко говоря, неприятной ситуацией. У России со многими странами есть двусторонние договоры о сотрудничестве в части уголовного законодательства.
Поэтому если человека объявили в розыск, даже если он находится за пределами РФ, для перемещения ему придется очень внимательно изучать и советоваться с юристами-международниками, в какие страны можно ездить, а в какие нельзя. Нужно учитывать и маршруты с пересадками. Например, в Турции. Эта страна нередко задерживает лиц, которых ищут в России», — пояснил правозащитник.
Жорин акцентировал внимание на том, что для лиц, объявленных в розыск, неприятным может быть и обычный полет, так как никто не застрахован от аварийной посадки. И нет гарантии, что она случится не на территории страны, которая сотрудничает с Россией. Поэтому для Дудя единственный вариант — оставаться в стране ЕС и не перемещаться по миру. «Защищенным себя в этой ситуации никто чувствовать не может. Если только сидеть в одной стране, но работа Юрия Дудя связана с перемещением по миру», — резюмировал адвокат.
Юрий Дудь покинул Россию после начала СВО. На запрос URA.RU о возбужденных уголовных делах журналист на момент публикации этого материала не ответил.
(* признан Минюстом иностранным агентом в РФ)
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