Скандальный блогер возмутилась общественным интересом к болезни Заворотнюк

Лена Миро возмутилась ажиотажем вокруг болезни Анастасии Заворотнюк Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальный блогер Лена Миро возмутилась резким ростом интереса со стороны общественности к звездам, которые в какой-то момент столкнулись с серьезными проблемами со здоровьем. Своим мнением на эту тему она поделилась в своем блоге.

«Наш обыватель предпочитает развлекать себя межполовой грязью (свадьба Собчак) и смертельными диагнозами. Желательно, чтобы диагнозы эти были поставлены женщинам известным, красивым и слишком ещё молодым, чтобы умереть. Таким, какой была Жанна Фриске. Таким, какой была Юлия Началова. Таким, какой является Анастасия Заворотнюк», — написала Лена Миро.

Автор сообщения попросила не воспринимать пост как издевку, а ответить на вопрос, почему люди создают такой ажиотаж вокруг болезней знаменитостей.

Анастасия Заворотнюк, по некоторым данным, находится в тяжелом состоянии в одной из больниц Москвы. Врачи якобы диагностировали у актрисы опухоль головного мозга.