20 сентября 2019

В подмосковной электричке охранники избили рэпера

© Служба новостей «URA.RU»
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Электричка Войновка-Утешево. Тюмень, электричка, пассажир, посадка, электропоезд, проезд, станция, общественный транспорт, дачники
Пассажиры пожаловались на музыкантаФото: Николай Бастриков © URA.RU

Двое охранников избили молодого человека, который читал рэп в вагоне электрички в районе станции Одинцово. Об этом сообщил очевидец произошедшего Павел Волин.

Отмечается, что пассажиры пожаловались на музыканта из-за того, что он пел слишком громко. «Охранники хотели его выгнать, но просто так выходить из вагона парень не желал», — приводит слова очевидца сайт «Подмосковье сегодня». Волин рассказал, что началась потасовка. После он увидел рэпера уже в тамбуре. Молодой человек лежал. Двое охранников, у одного из которых был разбит нос, держали артиста.

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