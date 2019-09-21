В подмосковной электричке охранники избили рэпера

Пассажиры пожаловались на музыканта
Двое охранников избили молодого человека, который читал рэп в вагоне электрички в районе станции Одинцово. Об этом сообщил очевидец произошедшего Павел Волин.
Отмечается, что пассажиры пожаловались на музыканта из-за того, что он пел слишком громко. «Охранники хотели его выгнать, но просто так выходить из вагона парень не желал», — приводит слова очевидца сайт «Подмосковье сегодня». Волин рассказал, что началась потасовка. После он увидел рэпера уже в тамбуре. Молодой человек лежал. Двое охранников, у одного из которых был разбит нос, держали артиста.