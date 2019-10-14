Появилось видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана

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Обстоятельства ДТП пока неизвестныФото: tvrts.ru

Опубликовано видео с места ДТП, в котором погиб мэр Абакана Николай Булакин. Факт происшествия подтвердили на официальном сайте правительства республики Хакасия.

На видео, опубликованном телеканалом 360, сотрудники полиции осматривают искореженный автомобиль Булакина. Рядом находятся представители МЧС и скорой помощи. Известно, что мэр Абакана скончался от полученных травм.

Пока точные обстоятельства ДТП неизвестны. По предварительным данным, во время поездки в Минусинск, Николаю Булакину стало плохо, в результате чего он потерял управление, выехал на обочину и врезался в дерево.

Николай Булакин возглавлял Абакан с 1995 года и был переизбран на должность мэра пять раз. У политика остались жена и двое детей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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