Кремль оценил вероятность войны между Россией и Турцией в Сирии

Россия не желает даже думать о возможности военного конфликта с Турцией в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне СМИ сообщили о том, что правительственные войска Сирии отправились к границе с Турцией и намерены присоединиться к курдским вооруженным формированиям для борьбы с турецкой армией, пишет RT. Отвечая на вопрос журналистов о возможности того, что Россия может быть вовлечена в военные действия с Турцией, Песков озвучил позицию российской стороны. «Мы даже не хотели бы думать о таком варианте», — цитирует «РИА Новости» ответ Дмитрия Пескова, который отметил, что «существует немало связей между нашими военными».
При этом пресс-секретарь президента РФ, отвечая на вопрос о том, не пора ли Турции, с точки зрения России, покинуть Сирию, заявил, что «это могут сделать только военные».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары нет никаких проблем с Москвой по ситуации в Сирии, а сам он находится «на связи» с российским лидером Владимиром Путиным, напоминает «Национальная служба новостей».