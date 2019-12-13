13 декабря 2019

Видео чудесного спасения собаки набрало в сети 20 миллионов просмотров

© Служба новостей «URA.RU»
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Международная выставка собак. Пермь, собака, домашний питомец, шпиц, выставка собак
Хозяйка собаки уехала в лифте, держа поводок, а собака осталась на этажеФото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В США житель города Хьюстон спас собаку от удушения. На камеру видеонаблюдения в доме попал момент, как хозяйка уехала на лифте, держа поводок, а собака осталась снаружи.

«Я просто обернулся, когда дверь закрылась, и собака начала подниматься с земли. Я вовремя снял поводок», — написал спаситель на своей странице в Twitter, приложив видео. На нем видно, как он моментально подбежал к собаке и срывает с ее шеи поводок.

За несколько дней кадры со спасением стали «вирусными», набрав около 20 миллионов просмотров. В комментариях люди обвиняют в случившемся хозяйку, однако спаситель объяснил, что в лифте находился еще один человек, который нажал кнопку закрытия дверей лифта, а девушка сразу начала кричать о помощи.

Ранее машинист поезда в московском метро спас прыгнувшего на пути котенка. Хозяйка везла питомца в сумке, однако котенок сумел выбраться оттуда и прыгнул на рельсы, пишет «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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+
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Ссылки по теме
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