Видео чудесного спасения собаки набрало в сети 20 миллионов просмотров

В США житель города Хьюстон спас собаку от удушения. На камеру видеонаблюдения в доме попал момент, как хозяйка уехала на лифте, держа поводок, а собака осталась снаружи.
«Я просто обернулся, когда дверь закрылась, и собака начала подниматься с земли. Я вовремя снял поводок», — написал спаситель на своей странице в Twitter, приложив видео. На нем видно, как он моментально подбежал к собаке и срывает с ее шеи поводок.
За несколько дней кадры со спасением стали «вирусными», набрав около 20 миллионов просмотров. В комментариях люди обвиняют в случившемся хозяйку, однако спаситель объяснил, что в лифте находился еще один человек, который нажал кнопку закрытия дверей лифта, а девушка сразу начала кричать о помощи.
Ранее машинист поезда в московском метро спас прыгнувшего на пути котенка. Хозяйка везла питомца в сумке, однако котенок сумел выбраться оттуда и прыгнул на рельсы, пишет «Национальная служба новостей».