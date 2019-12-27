Российским военным разрешили отдыхать 31 декабря

Вместо 31 декабря военнослужащие выйдут на работу 28 числа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

31 декабря сделают выходным для всех военнослужащих России, этот день они отработают в ближайшую субботу 28 декабря. Об этом во время селекторного совещания в Минобороны заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Нами принято решение о переносе рабочего дня 31 декабря на субботу с учетом того, что довольно напряженное окончание года. Нам необходим этот день для того, чтобы успешно завершить год», — цитирует Шойгу Life . Министр поручил начальнику Генштаба ВС РФ Валерию Герасимову передать это распоряжение до всех подразделений и военных частей.

Предложение о том, чтобы 31 декабря официально стало нерабочим днем, в Госдуму внесли депутаты от фракции ЛДПР, напоминает телеканал 360. После этого в Минтруда заявили, что в этом году сделать последний день декабря выходным уже не получится, передает «Национальная служба новостей». Позже некоторые губернаторы провели опросы среди населения своих регионов, после чего в 32 регионах этот день сделали выходным. В этом списке оказались и уральские регионы — Свердловская и Курганская области.