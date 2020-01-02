МЧС хочет заставить россиян эвакуироваться в случае чрезвычайных ситуаций

МЧС хочет заставить россиян эвакуироваться из зон бедствия Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

МЧС России предложило изменить закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Правки предлагают ввести обязательную эвакуацию людей из зон чрезвычайных ситуаций.

«Предусматривается введение обязанности граждан РФ эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации с момента получения информации о проведении эвакуационных мероприятий или по требованию должностного лица, осуществляющего эвакуационные мероприятия», — приводит ТАСС выдержку из документа. Сейчас, как отмечается, принудительная эвакуация людей возможно только в двух случаях: в случае введения режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.

Как ранее пояснял глава МЧС Евгений Зиничев, во время наводнения в Амурской области в 2019 году местные жители отказывались эвакуироваться, несмотря на угрозу затопления. Это создавало трудности для спасателей, которые были вынуждены держать на таких территориях спецтехнику и плавсредства, хотя они были необходимы в других местах. После этого президент России Владимир Путин дал поручение внести в закон изменения, вводящие обязательную эвакуацию из зон ЧС.

Кроме того, ведомство предложило ввести административную ответственность для должностных лиц и организаций за несвоевременное предоставление информации о чрезвычайных ситуациях. Нарушителей предлагается штрафовать по статье «Невыполнение требований норм и правил по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», которая предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 20 тысяч рублей для должностных и до 200 тысяч рублей для юридических лиц.