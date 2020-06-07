RT сняли фильм о работе медиков в Дагестане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Журналист Антон Красовский и телеканал RT в рамках документального проекта «Эпидемия» сняли фильм под названием «Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой?» В нем авторы фильма рассказали, почему регион стал одним из более пострадавших от пандемии коронавируса, и как на этом отразились местные традиции. В 50-минутном фильме показано, как местные врачи борются с пандемией.

«Мы поговорили с врачами Республиканского инфекционного центра в Махачкале о том, как они лечат коронавирус в Дагестане, как справляются с отягчающими заболеваниями у пожилых пациентов, которых большинство. Но болеют не только старики — болеют семьями. Самой маленькой пациентке, которую мы встретили в махачкалинском инфекционном центре, всего восемь лет», — отмечает RT.

Авторы фильма отмечают, что большинство людей-героев, участвующих в съемках, выздоровели от COVID. Однако не все: во время монтажа фильма создатели картины узнали, что троих пациентов медики не смогли спасти.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил, что положение с коронавирусом в Дагестане очень тяжелое, больницы переполнены. Нурмагомедов заявил, что среди его близких родственников более 20 человек лежали в реанимации из-за COVID-19, а многих из них уже нет в живых. Он призвал земляков объединиться и соблюдать требование врачей.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.