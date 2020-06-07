В РФ сняли фильм о самом проблемном во время пандемии регионе. ВИДЕО

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Инфекционная больница, куда доставляют больных коронавирусной инфекцией. Челябинск, больной, заражение, спецодежда, эпидемия, медицина, врачи, скорая помощь, инфекция, защитная одежда, скорая помошь, медики, пациент, коронавирус, covid, ковид, пандемия коронавируса, инфекционная больница, противочумной костюм
RT сняли фильм о работе медиков в Дагестане Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Журналист Антон Красовский и телеканал RT в рамках документального проекта «Эпидемия» сняли фильм под названием «Почему коронавирус в Дагестане стал катастрофой?» В нем авторы фильма рассказали, почему регион стал одним из более пострадавших от пандемии коронавируса, и как на этом отразились местные традиции. В 50-минутном фильме показано, как местные врачи борются с пандемией.

«Мы поговорили с врачами Республиканского инфекционного центра в Махачкале о том, как они лечат коронавирус в Дагестане, как справляются с отягчающими заболеваниями у пожилых пациентов, которых большинство. Но болеют не только старики — болеют семьями. Самой маленькой пациентке, которую мы встретили в махачкалинском инфекционном центре, всего восемь лет», — отмечает RT.

Авторы фильма отмечают, что большинство людей-героев, участвующих в съемках, выздоровели от COVID. Однако не все: во время монтажа фильма создатели картины узнали, что троих пациентов медики не смогли спасти.

Ранее российский боец Хабиб Нурмагомедов сообщил, что положение с коронавирусом в Дагестане очень тяжелое, больницы переполнены. Нурмагомедов заявил, что среди его близких родственников более 20 человек лежали в реанимации из-за COVID-19, а многих из них уже нет в живых. Он призвал земляков объединиться и соблюдать требование врачей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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