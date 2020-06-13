12 июня 2020

Депутат Госдумы высмеял новый статус Украины при НАТО

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Неопознанные войска в Крыму. Украина. Севастополь, дорожный знак, стоп, ворота закрыты, флаг украины
Новый статус для Украины не несет реальной пользы, считает депутат Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек прокомментировал получение Украиной статуса расширенных возможностей НАТО. Парламентарий назвал это событие «очередным мыльным пузырем».

«Очередной мыльный пузырь, который надул Североатлантический альянс перед наивными господами из Киева», — цитируют парламентария РИА «Новости». По его словам, украинские власти в рамках нового статуса могут рассчитывать разве что на списанную технику или обмундирование.

Бальбек отметил, что власти Украины наверняка заявят о данном событии, как о своем политическом успехе. Однако, по мнению депутата, новый статус для Украины не несет реальной пользы. Более того, Бальбек считает приобретенное положение Киева унизительным.

Ранее, как напоминает RT, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Украиной статуса партнёра расширенных возможностей НАТО укрепит взаимодействие страны с альянсом.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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