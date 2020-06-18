В Кремле заявили, что работают над налогом для богатых

Власти РФ постоянно разрабатывают меры по поддержке экономики, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Вопрос о повышение ставки НДФЛ для состоятельных граждан обсуждается на экспертном уровне, однако окончательных решений по этому вопросу нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла с журналистами.

«В плане обмена мнениями экспертные точки зрения высказываются, в том числе, упомянутая вами [повышение НДФЛ для россиян с высоким уровнем дохода]. Пока окончательных решений не принималось, если они будут приняты — мы вас проинформируем», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Из-за непростой экономической ситуации в правительстве России и администрации президента постоянно обсуждаются меры по поддержанию экономики, отметил представитель Кремля. Песков добавил, что в сегодняшней ситуации работа ведется в интенсивном темпе и антикризисные решения принимаются властями очень быстро.

Ранее сообщалось, что в высших органах власти РФ обсуждается идея введения повышенной ставки НДФЛ для людей с высоким доходом. Позднее такое изменение налоговой системы поддержали во всех фракциях Госдумы, однако в правительстве России опровергли информацию о работе в этом направлении. Экономисты, комментируя возможное введение налога для богатых, отметили, что это поставит под угрозу существование среднего класса в России и напомнили, что власти всегда обсуждают введение подобных мер во время кризиса, чтобы успокоить граждан.

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