Климатолог раскрыл причину природных аномалий в России

Аномальная жара в Сибири летом 2020 года не имеет ничего общего с глобальным потеплением в Арктике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномальная жара в Якутии и Красноярском крае никак не связана с прогнозами британских ученых о глобальном потеплении в Арктике. Причиной резкого потепления является сильное солнечное излучение при отсутствии циклонов, считает заместитель директора Института физики атмосферы им. Обухова РАН Владимира Семенова

«Никакого отношения эта аномалия не имеет к тому, что случится через не то, что через восемьдесят, а даже через десять лет», — цитирует Семенова радио Sputnik. По его словам, сейчас российские регионы находятся в районе солнцестояния, когда солнечное излучение становится максимальным. Если в таких условиях воздух перестает перемешиваться, то он может прогреваться до 40-45 градусов.

По мнению Семенова, рекордные температуры можно назвать следствием глобального потепления. Однако на их основе нельзя строить долгосрочные прогнозы об экстремальном потеплении в Арктике в 2100 году, как это сделали британские ученые. «Жара — это следствие тренда к глобальному потеплению, а не наоборот», — уточнил ученый.

На прошлой неделе температура в якутском Верхоянске достигла 38 градусов, а в мае в красноярском селе Хатанга воздух прогрелся до плюс 25 градусов — это на 11 градусов выше прежнего рекорда. Синоптики предупреждали, что из-за подобных аномалий 2020 год войдет в пятерку самых жарких за историю метеонаблюдений.

В то же время жителям Западной Сибири и Урала синоптик пообещали нетипичную для лета погоду — по их прогнозам, температуры опустятся ниже нормы на 4-6 градусов, напоминает сайт VSE42.Ru.

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