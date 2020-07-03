02 июля 2020

Лукашенко заявил о зависти россиян к белорусам

© Служба новостей «URA.RU»
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Лукашенко, путин владимир, лукашенко александр
Александр Лукашенко заявил, что отдал Белоруссии свои лучшие годы Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Россияне и украинцы завидуют белорусам, которые живут в безопасной стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

На торжественном собрании, посвященном Дню независимости, Лукашенко напомнил, что 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы. Глава республики отметил, что отдал стране свои лучшие годы.

«Я лучшие годы своей жизни, как и многие из вас, отдал строительству этой страны. Как могли, как мог, так и строили. Как оказалось, не хуже других», — цитирует Лукашенко РИА «Новости». По его словам, сейчас каждый может выйти на улицу в любое время суток, ничего не боясь. «Нам завидуют люди из других стран: наши братья-россияне, украинцы», — заявил глава государства.

Ранее Александр Лукашенко потребовал, чтобы новое правительство страны снизило зависимость от России. Он уверен, что необходимо налаживать экспорт.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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