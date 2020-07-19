Назван лучший способ сохранить сбережения в кризис

Сбережения лучше хранить в ликвидных валютах, советует Константин Селянин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Несмотря на кризис, россиянам не поздно покупать валюту и переводить ее на счет в качестве сбережений. В разговоре с URA.RU экономист Константин Селянин выразил мнение, что это самый надежный способ хранить сбережения в нестабильное для экономики время.

«Для покупки валют всегда подходящее время, я считаю. Это то, что защищает от девальвации, вероятность которой достаточно высокая и остается всегда. Какие-то валютные накопления дают некое спокойствие», — заявил Селянин. Однако проблема в том, что у 60% россиян нет никаких накоплений, отметил экономист.

По словам Селянина, в кризис необходимо позаботиться о ликвидности своих сбережений. «Делать их (сбережения — прим.ред.) таким образом, чтобы их можно было обратить в деньги. Мгновенно, желательно. Не подходят здесь ни недвижимость, ни золото, поскольку недвижимость — долгая процедура продажи, золота — потеря НДС, либо разница курса покупки/продажи золота», — сказал эксперт. Он добавил, что если есть сбережения, то лучше их хранить в ликвидных валютах, таких как доллар и евро.

Ранее глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев выдвинул идею о деноминации российской валюты в 100 раз, передает argumenti.ru. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина на встрече в Совете Федерации опровергла заявления о возможной деноминации рубля. А Глава ЛДПР Владимир Жириновский выдвинул мнение, что рубль обретет вес, если провести деноминацию.

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