В Минобороны РФ назвали причину обрушения моста на учениях

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Учения по горной подготовке на базе тренировочного комплекса «Ергаки». Красноярский край, хребет Ергаки в Западных Саянах, переправа через реку, военные учения, спецназ, тренировочный комплекс ергаки, горная подготовка
Отмечается, что пострадали двое военных Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мост на военных учениях в Еврейской автономной области обрушился из-за того, что конструкция «самопроизвольно сложилась». Об этом сообщают в Минобороны РФ.

«Солдаты железнодорожных войск наводили мостовую переправу, когда одна из опор „самопроизвольно сложилась“» — передают РИА «Новости» информацию, полученную у местных властей. Отмечается, что пострадали двое военных. По данным ТАСС, травмы получили 18 человек. Все пострадавшие находятся в военном госпитале.

Обрушение понтонного моста произошло в поселке имени Тельмана в ЕАО. Учения проводили железнодорожные войска, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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