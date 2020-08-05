В Минобороны РФ назвали причину обрушения моста на учениях

Отмечается, что пострадали двое военных
Мост на военных учениях в Еврейской автономной области обрушился из-за того, что конструкция «самопроизвольно сложилась». Об этом сообщают в Минобороны РФ.
«Солдаты железнодорожных войск наводили мостовую переправу, когда одна из опор „самопроизвольно сложилась“» — передают РИА «Новости» информацию, полученную у местных властей. Отмечается, что пострадали двое военных. По данным ТАСС, травмы получили 18 человек. Все пострадавшие находятся в военном госпитале.
Обрушение понтонного моста произошло в поселке имени Тельмана в ЕАО. Учения проводили железнодорожные войска, передает RT.
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