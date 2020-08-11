Дегтярева попросили отдать детям правительственную яхту за 30 млн

Руководство «Краевого центра образования» обратилось к врио губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с просьбой передать организации яхту «Виктория», которое региональное правительство не может продать уже полтора года.
«Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта — это катер „Виктория“. Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям», — сказала гендиректор центра Эльвира Шамонова в видео, опубликованном на странице организации в Twitter.
Яхта, как напоминает «Интерфакс», с 2006 года принадлежит правительству Хабаровского края. Раньше ее использовали как площадку для встреч небольших официальных делегаций. При экс-губернаторе Сергее Фургале морское судно решили продать. Начальная стоимость составила 60 млн рублей, но позже цену снизили до 30 млн, но покупателя так и не нашли.
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