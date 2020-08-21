В ролике разведчики передавали информацию с помощью затопленной в океане станции Фото: spacePD/pickupimage

Служба внешней разведки Украины выпустила агитационный ролик, в котором актеры обмениваются секретной информацией через орбитальную станцию «Мир». При этом разведчиков не смутило, что космический комплекс был выведен с орбиты и затоплен в Тихом океане в марте 2001 года.

По сюжету ролика, опубликованного на Youtube, за украинским разведчиком охотятся трое бородатых мужчин. В последний момент ему удается передать секретную информацию и уйти от погони. В качестве передатчика данных в ролике на 1:15 показан нарисованный с помощью компьютерной графики спутник, по своим формам идентичный станции «Мир», прекратившей работу в 2001 году.

В соцсетях работу украинских разведчиков подвергли критике. Главного персонажа обвинили в непрофессионализме, а представителям украинской разведки предложили сменить деятельность и отправиться поднимать сельское хозяйство страны.

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