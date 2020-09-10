В Италии расследуют трагическую гибель модели из России

Следствие не рассматривает версию убийства Федоровой Фото: Instagram Татьяны Федоровой

Прокуратура города Кальяри (Италия) открыла официальное расследование гибели 33-летней российской модели Галины Федоровой. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

«Прокуратура Кальяри конфисковала фотоаппараты и беспилотник фотографа, находившегося вместе с утонувшей моделью Галиной Федоровой», — передает издание. При этом следствие не рассматривает версию убийства модели.

О смерти Федоровой сообщила ее мать Татьяна Федорова в Instagram. «[Галина] утонула в результате несчастного случая. Большая волна, перевернулась лодка, и доченька моя плыла, но захлебнулась морской водой», — рассказала мать модели. По ее словам, спасатели слишком поздно заметили, что девушка тонет. Женщина заявила, что не может забрать тело дочери, потому что у нее нет средств.

Федорова окончила журфак, после чего работала продавцом-консультантом в автомобильном салоне, передает « Царьград ». После этого она нашла вакансию модели в Москве.