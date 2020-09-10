В Италии расследуют трагическую гибель модели из России

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Следствие не рассматривает версию убийства Федоровой Фото: Instagram Татьяны Федоровой

Прокуратура города Кальяри (Италия) открыла официальное расследование гибели 33-летней российской модели Галины Федоровой. Об этом сообщило итальянское агентство ANSA.

«Прокуратура Кальяри конфисковала фотоаппараты и беспилотник фотографа, находившегося вместе с утонувшей моделью Галиной Федоровой», — передает издание. При этом следствие не рассматривает версию убийства модели.

О смерти Федоровой сообщила ее мать Татьяна Федорова в Instagram. «[Галина] утонула в результате несчастного случая. Большая волна, перевернулась лодка, и доченька моя плыла, но захлебнулась морской водой», — рассказала мать модели. По ее словам, спасатели слишком поздно заметили, что девушка тонет. Женщина заявила, что не может забрать тело дочери, потому что у нее нет средств.

Федорова окончила журфак, после чего работала продавцом-консультантом в автомобильном салоне, передает «Царьград». После этого она нашла вакансию модели в Москве.

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Дорогие друзья! Погибла моя дочь , 33 года, утонула в результате несчастного случая , большая волна , перевернулась лодка, на которои? она была и доченька моя плыла , но захлебнулась морскои? водои?, спасатели увидели слишком поздно и не смогли ее откачать. Она очень любила море, море ее отобрало у меня. Попрощаться с неи? я смогу только , если вы мне поможете. Она лежит и жде?т меня на острове Сардиния. Прошу неравнодушных. Помогите , кто сколько может. Моя карта Сбербанка 2202 2009 9047 2613 . Моя благодарность всем откликнувшимся . #горе #прошупомогите#утонула #безутешноегорематери

Публикация от Татьяна (@tatianaf60)

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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