Глава Роскосмоса просто пытался ободрить ученых заявлением о полете на Венеру, считает эксперт Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский проект по исследованию Венеры, о котором говорил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин может и не сбыться из-за уменьшения финансирования госкорпорации. Рогозину лучше начать работы на Луне, так как она может спасти человечество, рассказал URA.RU научный обозреватель по космосу на телеканале «Культура» Александр Галкин.

«В этом году из бюджета Роскосмоса изъяли, по-моему, около 150 миллиардов рублей. Рогозин на закрытых и полузакрытых совещаниях специалистов говорил, что нанесен мощнейший удар по программе Роскосмоса. Когда нечего сказать по существу, говори какие-то успокаивающие вещи. Это (про миссию на Венеру, — прим. ред.) сказано для поддержания боевого духа специалистов», — говорит Галкин.

Научный обозреватель подчеркнул, что жизнь на Венере на самом деле маловероятна. Поэтому было бы гораздо полезнее отправить в космос миссию по разработке Луны. Это могло бы полностью избавить человечество от энергетической проблемы, и было бы не слишком дорого. Причем корабль для полетов на Луну, который помог бы в этой миссии, уже разрабатывался, уточнил эксперт. Он назывался «Клипер».

«На Луне есть элемент под названием гелий-3. На Земле его практически нет. 100 килограммов этого гелия-3 достаточно для удовлетворения всех энергетических потребностей то ли России, то ли вообще всего мира. С ним как сырье для получения электроэнергии стали бы не нужны никакие атомные и тепловые станции, газ и нефть. Также на Луне очень много редких земельных металлов», — уверен Галкин.

Эксперт уверен, что создание термоядерного реактора для гелия-3 — это лишь вопрос времени. При этом в случае аварии на таком реакторе радиоактивность выбросов будет близка к нулю, а исходные материалы и их хранение не требуют почти никаких мер предосторожности. Реакция 1 тонны гелия-3 с 0,67 тонн другого элемента, дейтерия, высвобождает энергию, сопоставимую с той, что получается при сгорании 15 миллионов тонн нефти, сообщают открытые источники.